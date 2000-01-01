Седьмой зараженный коронавирусом вернулся из Неаполя
Седьмой зараженный коронавирусом израильтянин вернулся из Неаполя на прошлой неделе, незадолго до распоряжения Министерства здравоохранения оставаться на карантине две недели после посещения Италии. Об этом сообщает Times of Israel.
Считается, что вспышка эпидемии в Италии началась на севере страны в Милане, но, по всей видимости, распространилась вплоть до Неаполя на юге.
Рони Бергиль согласился опубликовать свою личность, чтобы побудить израильтян следовать приказам Министерства здравоохранения. Житель северного города Мигдаль ха-Эмек опубликовал в Facebook сообщение с извинениями перед каждым, кого он мог заразить.
Ранее, Минздрав опубликовал маршурт седьмого зараженного коронавирусом в Израиле.