Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Седьмой зараженный коронавирусом прилетел из Неаполя | Фото:29.02 16:51   MIGnews.com

Седьмой зараженный коронавирусом вернулся из Неаполя

Седьмой зараженный коронавирусом израильтянин вернулся из Неаполя на прошлой неделе, незадолго до распоряжения Министерства здравоохранения оставаться на карантине две недели после посещения Италии. Об этом сообщает Times of Israel.

Считается, что вспышка эпидемии в Италии началась на севере страны в Милане, но, по всей видимости, распространилась вплоть до Неаполя на юге.

Рони Бергиль согласился опубликовать свою личность, чтобы побудить израильтян следовать приказам Министерства здравоохранения. Житель северного города Мигдаль ха-Эмек опубликовал в Facebook сообщение с извинениями перед каждым, кого он мог заразить.

Ранее, Минздрав опубликовал маршурт седьмого зараженного коронавирусом в Израиле.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:37
Тиби: мы готовы "на многое", чтобы свергнуть Нетаниягу
15:39
Катар сообщил о первом случае коронавируса
15:16
Израильский ученый обнаружил микропластик в молоке
15:10
Том Круз на карантине из-за коронавируса: что известно
14:47
Коронавирус: в больнице Рамбам появится спецотделение
14:26
Видео: в Иране подожгли клинику с зараженными
14:05
Горовиц: часть депутатов может сбежать от Ганца к Нетаниягу
13:44
Офер Шелах: Нетаниягу пора под суд
13:23
Цфат: мужчина серьезно пострадал от лап собственного кота
13:02
Либерман: Нетаниягу дал обещание королю Иордании по аннексии
12:43
Турки перебили командиров "Хизбаллы" в Сирии
12:25
Либерман: Нетаниягу и Амир Перец заключили сделку
12:09
Коронавирус обрушил фондовые рынки
11:48
Ситуация с коронавирусом в Южной Корее резко ухудшилась
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus