29.02 15:39 MIGnews.com
Катар сообщил о первом случае коронавируса
Министерство здравоохранения Катара сообщило в субботу, 29 февраля, о первом случае заболевания коронавирусом в стране. Об этом сообщает Reuters.
Пациентом оказался 36-летний катарец, который недавно вернулся из Ирана, говорится в заявлении министерства.
Таким образом, Саудовская Аравия стала единственной страной Персидского залива, где не зафкисировано ни одного случая коронавируса.
Тем не менее, единственные смертельные случаи, о которых сообщалось до сих пор в регионе, произошли в Иране.
Поделиться
Все по теме
Комментарии