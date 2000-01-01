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Катар сообщил о первом случае коронавируса | Фото:29.02 15:39   MIGnews.com

Катар сообщил о первом случае коронавируса

Министерство здравоохранения Катара сообщило в субботу, 29 февраля, о первом случае заболевания коронавирусом в стране. Об этом сообщает Reuters.

Пациентом оказался 36-летний катарец, который недавно вернулся из Ирана, говорится в заявлении министерства.

Таким образом, Саудовская Аравия стала единственной страной Персидского залива, где не зафкисировано ни одного случая коронавируса.

Тем не менее, единственные смертельные случаи, о которых сообщалось до сих пор в регионе, произошли в Иране.


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