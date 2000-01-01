29.02 15:39 MIGnews.com

Катар сообщил о первом случае коронавируса

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Министерство здравоохранения Катара сообщило в субботу, 29 февраля, о первом случае заболевания коронавирусом в стране. Об этом сообщает Reuters.Пациентом оказался 36-летний катарец, который недавно вернулся из Ирана, говорится в заявлении министерства.Таким образом, Саудовская Аравия стала единственной страной Персидского залива, где не зафкисировано ни одного случая коронавируса.Тем не менее, единственные смертельные случаи, о которых сообщалось до сих пор в регионе, произошли в Иране.