29.02 13:23 MIGnews.com

Цфат: мужчина серьезно пострадал от лап собственного кота

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В субботу, 29 февраля, мужчина в городе Цфата был серьезно ранен собственным котом.Его госпитализировали в тяжелом состоянии, передает The Times of Israel.Уточняется, что животное укусило укусило и расцарапало хозяину лицо. Пострадавшего с серьезными ранами доставили в медицинский центр "Зив".По данным Ynet, мужчина пережил кровоизлияние в мозг. Предположительно, это было вызвано внезапной атакой кошки. Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, после чего перевели в медицинский центр "Рамбам".