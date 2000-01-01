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Цфат: мужчина серьезно пострадал от лап собственного кота | Фото:29.02 13:23   MIGnews.com

Цфат: мужчина серьезно пострадал от лап собственного кота

В субботу, 29 февраля, мужчина в городе Цфата был серьезно ранен собственным котом.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии, передает The Times of Israel.

Уточняется, что животное укусило укусило и расцарапало хозяину лицо. Пострадавшего с серьезными ранами доставили в медицинский центр "Зив".

По данным Ynet, мужчина пережил кровоизлияние в мозг. Предположительно, это было вызвано внезапной атакой кошки. Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, после чего перевели в медицинский центр "Рамбам".


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