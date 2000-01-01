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Турки перебили командиров `Хизбаллы` в Сирии | Фото:29.02 12:43   MIGnews.com

Турки перебили командиров "Хизбаллы" в Сирии

В течение последних суток турецкие военные ликвидировали 48 солдат режима диктатора Башара Асада, среди которых оказались командиры террористической организации "Хизбалла".

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, уточнив, что были использованы истребители, артиллерия, БПЛА и ракеты "земля-земля".

"В течение последних 24 часов было убито 48 человек, в том числе 11 офицеров, а также 14 членов и лидеров "Хизбаллы". Военнослужащие режима и боевики были убиты в отдельных районах в сельских районах Алеппо и Идлиба, а число погибших увеличилось из-за десятков раненых", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, турецкие войска также уничтожили по крайней мере 13 единиц военной противников.


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