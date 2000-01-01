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Ситуация с коронавирусом в Южной Корее резко ухудшилась | Фото:29.02 11:48   MIGnews.com

Ситуация с коронавирусом в Южной Корее резко ухудшилась

В Южной Корее количество зараженных коронавирусом за последние сутки увеличилось на 594 человека.

Таким образом, общее количество инфицированных достигло 2931, а число смертей – 16.

В основном случаи заражения зафиксированы в городе Тэгу и провинции Северный Кенсан. Тем временем в Сеуле подтверждено 12 случаев.

По данным Yonhap, стало известно, что ранее выздоровевшая женщина в Южной Корее повторно заразилась COVID-19. 73-летняя пациентка попала в больницу в феврале, после чего полностью излечилась от коронавируса. В итоге 22 февраля ее выписали из больницы, но уже через пять дней у женщины вновь проявились симптомы, а анализы показали повторное заражение.

Уточняется, что пациентка все это время даже не покидала квартиру. Предположительно, она могла подцепить вирус от своих детей, которые недавно побывали в китайской провинции Гуандун.


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