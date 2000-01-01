29.02 11:06 MIGnews.com

Коронавирус: Бахрейн вводит жесткие меры

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Бахрейн пригрозил арестом путешественникам, приехавшим из Ирана и не прошедшим проверку на наличие заражения коронавирусом.Такое заявление сделали в Министерстве внутренних дел государства в Персидском заливе, передает The Times of Israel.Также введен запрет на публичные собрания в течение ближайших двух недель, поскольку количество подтвержденных случаев на всем Ближнем Востоке возросло до более 520. Из-за вспышки коронавируса Бахрейн запретил полеты, чтобы остановить распространение заболевания.Все зараженные в государстве так или иначе связаны с Ираном. По последним данным, официально подтверждены 36 случаев. В МВД уточнили, что 2292 человека прибыли из Ирана до объявления о вспышке заболевания. Из них только "310 граждан" позвонили властям и прошли диагностику."В отношении всех, кто вернулся из Ирана в феврале и не позвонил, чтобы назначить время для проведения проверки, будет проведено необходимое судебное разбирательство. Предотвращение вспышки коронавируса является обязанностью отдельных людей и общества в целом", – добавили в МВД.