29.02 06:30 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Обострение в Сирии: на пороге новой российско-турецкой войны
Самолеты ВКС РФ нанесли удар по колонне турецкой армии, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека. Анкара нанесла ответный удар, уничтожив в идлибской зоне деэскалации военную технику и более 300 военных режима Асада.
Нетаниягу рассказал, пойдет ли на сделку о признании вины
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что не собирается заключать сделку со следствием о признании вины.
Коронавирус в Израиле: число зараженных достигло семи
Министерство здравоохранения сообщило о двух новых случаях заражения коронавирусом среди израильтян, прибывших из Италии.
СМИ: Турция открыла беженцам дорогу в ЕС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл беженцам доступ до европейских границ. Вечером в Греции толпу сирийцев встретили слезоточивым газом.
El Al отменил все рейсы в Италию
Компания El Al объявила об отмене всех полетов в Италию в течение ближайших двух недель из-за коронавируса.
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