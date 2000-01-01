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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:29.02 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Обострение в Сирии: на пороге новой российско-турецкой войны Самолеты ВКС РФ нанесли удар по колонне турецкой армии, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека. Анкара нанесла ответный удар, уничтожив в идлибской зоне деэскалации военную технику и более 300 военных режима Асада.

Нетаниягу рассказал, пойдет ли на сделку о признании вины Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что не собирается заключать сделку со следствием о признании вины.

Коронавирус в Израиле: число зараженных достигло семи Министерство здравоохранения сообщило о двух новых случаях заражения коронавирусом среди израильтян, прибывших из Италии.

СМИ: Турция открыла беженцам дорогу в ЕС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл беженцам доступ до европейских границ. Вечером в Греции толпу сирийцев встретили слезоточивым газом.

El Al отменил все рейсы в Италию Компания El Al объявила об отмене всех полетов в Италию в течение ближайших двух недель из-за коронавируса.


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