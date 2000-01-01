29.01 09:58 MIGnews.com

Украинский моряк пропал с судна Green Italia

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Украинский моряк бесследно исчез с судна Green Italia, направлявшегося из Нигерии в США.“С борта судна пропал украинский моряк. По информации от матери моряка и на основании фото Евгения из соцсетей, инцидент произошел на судне Green Italia”, - говорится в сообщении благотворительной организации “Фонд помощи морякам “Ассоль”.Сообщается, что судно шло под багамским флагом и направлялось из Нигерии в США.“К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, пропал с борта судна в пятницу 24 января 2020 года”, - добавили в организации.Данные пропавшего моряка: Евгений Масленников, родился 14 октября 1983 года. Рост 183, вес 78. Имеет небольшой шрам на волосистой части головы.