Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Украинский моряк пропал с судна Green Italia 29.01 09:58   MIGnews.com

Украинский моряк пропал с судна Green Italia

Украинский моряк бесследно исчез с судна Green Italia, направлявшегося из Нигерии в США.

“С борта судна пропал украинский моряк. По информации от матери моряка и на основании фото Евгения из соцсетей, инцидент произошел на судне Green Italia”, - говорится в сообщении благотворительной организации “Фонд помощи морякам “Ассоль”.

Сообщается, что судно шло под багамским флагом и направлялось из Нигерии в США.

“К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, пропал с борта судна в пятницу 24 января 2020 года”, - добавили в организации.

Данные пропавшего моряка: Евгений Масленников, родился 14 октября 1983 года. Рост 183, вес 78. Имеет небольшой шрам на волосистой части головы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:21
Язбек в ЦИК: есть ли голос более высокий, чем голос шахида?
11:19
Арабская Лига: план Трампа лишает палестинцев прав
11:02
British Airways и другие компании отменили рейсы в Китай
10:44
Франция отреагировала на "сделку века" Трампа
10:42
Россияне шокированы фотографиями мужа Заворотнюк
10:29
Кушнер: "сделка века" – последняя надежда палестинцев
10:21
Ольмерт: восторги "сделки века" закончатся морем слез
10:11
Коронавирус впервые воссоздали за пределами Китая
10:03
Адас Штайф: я перееду жить в Арабский Треугольник
09:41
"Трансфер Арабского Треугольника - дикий расизм"
09:33
Отиева купила место на кладбище  
09:28
Вирус-убийца из Китая добрался до ОАЭ
09:11
В Южной Флориде найдены тела трех женщин: ребенок пропал
08:55
Египет: мирный план Трампа нужно "тщательно" изучить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus