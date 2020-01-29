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В Южной Флориде найдены тела трех женщин: ребенок пропал 29.01 09:11   MIGnews.com

В Южной Флориде найдены тела трех женщин: ребенок пропал

Полиция Майами разыскивает пропавшего ребенка после того, как тела трех женщин были обнаружены в доме в Южной Флориде.

По словам пресс-секретаря полиции Майами, следователи полагают, что 7-месячный ребенок в настоящее время находится со своим отцом, которого пока не называют подозреваемым в убийствах. Полиция разыскивает мужчину и ребенка. Об этом сообщает News4Jaх.

Власти не сразу назвали имена жертв, а также не уточняют, каким образом были убиты женщины и как они были связаны с ребенком.


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