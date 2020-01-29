В Южной Флориде найдены тела трех женщин: ребенок пропал
Полиция Майами разыскивает пропавшего ребенка после того, как тела трех женщин были обнаружены в доме в Южной Флориде.
По словам пресс-секретаря полиции Майами, следователи полагают, что 7-месячный ребенок в настоящее время находится со своим отцом, которого пока не называют подозреваемым в убийствах. Полиция разыскивает мужчину и ребенка. Об этом сообщает News4Jaх.
Власти не сразу назвали имена жертв, а также не уточняют, каким образом были убиты женщины и как они были связаны с ребенком.