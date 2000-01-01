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Гуш-Эцион: новое ЧП с вертолетом `Ясур` | Фото:29.01 20:05   MIGnews.com

Гуш-Эцион: новое ЧП с вертолетом "Ясур"

Вечером, 29 января, транспортный вертолет ЦАХАЛ "Ясур" совершил аварийную посадку возле поселения Маале-Амос в восточной части Гуш-Эциона.

Об этом сообщает пресс-служба Армии Обороны Израиля.

"Некоторое время назад вертолет "Ясур" приземлился в районе Иудеи и Самарии после небольшого технического сбоя", – пояснили военные.

Уточняется, что на место происшествия прибыла техническая группа, которая устраняет неисправность. В результате ЧП никто не пострадал. Причина аварии будет расследоваться.

Напомним, что в ноябре "Ясур" загорелся во время полета, из-за чего был вынужден совершить аварийную посадку возле перекрестка Бейт-Кама (Негев).

Военные запретили полеты на соответствующих вертолетах на время расследования инцидента. В январе генерал-майор Амикам Норкин распорядился постепенно возвращаться к тренировочным полетам на "Ясур".


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