29.01 20:05 MIGnews.com
Гуш-Эцион: новое ЧП с вертолетом "Ясур"
Вечером, 29 января, транспортный вертолет ЦАХАЛ "Ясур" совершил аварийную посадку возле поселения Маале-Амос в восточной части Гуш-Эциона.
Об этом сообщает пресс-служба Армии Обороны Израиля.
"Некоторое время назад вертолет "Ясур" приземлился в районе Иудеи и Самарии после небольшого технического сбоя", – пояснили военные.
Уточняется, что на место происшествия прибыла техническая группа, которая устраняет неисправность. В результате ЧП никто не пострадал. Причина аварии будет расследоваться.
Напомним, что в ноябре "Ясур" загорелся во время полета, из-за чего был вынужден совершить аварийную посадку
возле перекрестка Бейт-Кама (Негев).
Военные запретили полеты на соответствующих вертолетах на время расследования инцидента. В январе генерал-майор Амикам Норкин распорядился постепенно возвращаться к тренировочным полетам на "Ясур".
Поделиться
Все по теме
Комментарии