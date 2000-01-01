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Женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине 30.01 05:25   MIGnews.com

Женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине

Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.

Инцидент произошел в благополучной многодетной семье проживающей в городе Талица.

Ночью, когда муж и трое старших детей спали, у женщины начались преждевременные роды. Новорожденного малыша она положила в стиральную машинку и запустила, после чего она заявила, что ребенок появился на свет мертвым.

По словам соседей, полицию вызвал утром муж женщины. Он собирал детей в школу и заметил свою супругу в крови.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, по факту случившегося проводится проверка.


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