Женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине
Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.
Инцидент произошел в благополучной многодетной семье проживающей в городе Талица.
Ночью, когда муж и трое старших детей спали, у женщины начались преждевременные роды. Новорожденного малыша она положила в стиральную машинку и запустила, после чего она заявила, что ребенок появился на свет мертвым.
По словам соседей, полицию вызвал утром муж женщины. Он собирал детей в школу и заметил свою супругу в крови.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, по факту случившегося проводится проверка.