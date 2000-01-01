Суд: хостел на территории посольства КНДР решено закрыть
Хостел для туристов на территории посольства Северной Кореи в Берлине должен быть закрыт из-за санкций против страны, акое решение вынес берлинский суд.
Cityhostel Berlin, который предлагает путешественникам места по цене около 25 евро за ночь недалеко от таких туристических мест, как "Чекпоинт Чарли", работает с 2007 года.
Оператор хостела EGI согласился платить посольству около 38 000 евро в месяц за аренду по соглашению 2016 года. Этот поток доходов побудил правительство Германии попытаться закрыть хостел, пишет Politico.
Чиновники сослались на директиву ЕС 2017 года, основанную на санкциях ООН в отношении ядерной программы КНДР, в качестве причины для прекращения бизнеса в 2018 году.
Но EGI обратилась в суд, чтобы попытаться сохранить хостел, утверждая, что не платила арендную плату напрямую посольству с апреля 2017 года. Однако, суд поддержал первоначальное решение о закрытии.