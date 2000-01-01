Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Суд: хостел на территории посольства КНДР решено закрыть 29.01 23:10   MIGnews.com

Суд: хостел на территории посольства КНДР решено закрыть

Хостел для туристов на территории посольства Северной Кореи в Берлине должен быть закрыт из-за санкций против страны, акое решение вынес берлинский суд.

Cityhostel Berlin, который предлагает путешественникам места по цене около 25 евро за ночь недалеко от таких туристических мест, как "Чекпоинт Чарли", работает с 2007 года.

Оператор хостела EGI согласился платить посольству около 38 000 евро в месяц за аренду по соглашению 2016 года. Этот поток доходов побудил правительство Германии попытаться закрыть хостел, пишет Politico.

Чиновники сослались на директиву ЕС 2017 года, основанную на санкциях ООН в отношении ядерной программы КНДР, в качестве причины для прекращения бизнеса в 2018 году.

Но EGI обратилась в суд, чтобы попытаться сохранить хостел, утверждая, что не платила арендную плату напрямую посольству с апреля 2017 года. Однако, суд поддержал первоначальное решение о закрытии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:30
Женева "феминизировала" дорожные знаки
22:41
ВОЗ созывает экстренное заседание: "будьте начеку"
22:20
Ганц хочет выдвинуть сделку века на голосование: ответ Ликуд
22:01
Хаменеи о мирном плане: дьявольскую политику США ждет провал
21:44
В Украине мошенники торгуют "вакцинами" от коронавируса
21:28
Ракетный обстрел кибуца возле Газы
21:26
Источник: суд над Нетаниягу может затянуться на 6-7 лет
21:10
Лукашенко спел песню из сериала "Ведьмак"
20:55
СМИ: Поллард вернется в Израиль еще до выборов
20:39
ЦАХАЛ посылает подкрепление на Западный берег
20:27
"Симпсоны" предсказали коронавирус ещё в 1993 году
20:15
Нетаниягу поблагодарил Путина за Иссахар
20:05
Гуш-Эцион: новое ЧП с вертолетом "Ясур"
19:55
Помилование Иссахар: Кац поблагодарил Нетаниягу и Путина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus