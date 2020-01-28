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При поддержке РФ силы Асада вошли в Маараф Аль-Нуман 29.01 14:40   MIGnews.com

При поддержке РФ силы Асада вошли в Маараф Аль-Нуман

Сирийская арабская армия при поддержке России и иранских террористических группировок 28 января вошла в важный город Маараф Аль-Нуман.

Это произошло после массированной трехдневной операции на востоке провинции Идлиб.

На видео, опубликованном поздно вечером во вторник, войска режима сирийского президента Башара Асада входят в Маараф Аль-Нуаман, однако, к их удивлению, все джихадисты Хаят Тахрир Аль-Шам (HTS) уже успели покинуть то, что осталось от города.

"Асад и Путин за последние две недели завоевали города, в которых проживало более 200 тысяч человек. Сейчас все города пусты. Все население бежало к сирийско-турецкой границе", - пишет журналист Bild Джулиан Репке.

Сирийская арабская армия теперь нацелится на ключевые города Арих и Саракиб, расположенные вдоль шоссе Латакия-Алеппо (М-4).

Если эти два города вернутся под контроль Асада, Сирийская арабская армия окажется в пределах досягаемости от города Идлиб впервые с 2015 года. Маараф Аль-Нуаман расположен на расстоянии в 40 км от Идлиб.



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