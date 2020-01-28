29.01 14:40 MIGnews.com

При поддержке РФ силы Асада вошли в Маараф Аль-Нуман

Russian “journalists” entered what is left of the city.

Fighting is over. Don’t believe the HTS propaganda. pic.twitter.com/HHF3PdlIZk — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 28, 2020

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Сирийская арабская армия при поддержке России и иранских террористических группировок 28 января вошла в важный город Маараф Аль-Нуман.Это произошло после массированной трехдневной операции на востоке провинции Идлиб.На видео, опубликованном поздно вечером во вторник, войска режима сирийского президента Башара Асада входят в Маараф Аль-Нуаман, однако, к их удивлению, все джихадисты Хаят Тахрир Аль-Шам (HTS) уже успели покинуть то, что осталось от города."Асад и Путин за последние две недели завоевали города, в которых проживало более 200 тысяч человек. Сейчас все города пусты. Все население бежало к сирийско-турецкой границе", - пишет журналист Bild Джулиан Репке.Сирийская арабская армия теперь нацелится на ключевые города Арих и Саракиб, расположенные вдоль шоссе Латакия-Алеппо (М-4).Если эти два города вернутся под контроль Асада, Сирийская арабская армия окажется в пределах досягаемости от города Идлиб впервые с 2015 года. Маараф Аль-Нуаман расположен на расстоянии в 40 км от Идлиб.