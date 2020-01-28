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Удар Ирана по базам в Ираке: 50 военных США пострадали 29.01 13:58   MIGnews.com

Удар Ирана по базам в Ираке: 50 военных США пострадали

Около 50 американских военных получили черепно-мозговые травмы в результате авиаударов Ирана по военным базам в Ираке 8 января, заявил представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.

Пентагон уже третий раз обновляет информацию о раненых. Через несколько дней после нападения военные заявили, что 11 военнослужащих получили ранения. На прошлой неделе Пентагон сообщил, что ранены были 34 человека, пишет NYT.

Сегодня Кэмпбелл заявил, что еще у 16 военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы. По его словам, из 50 пострадавших во время атаки 31 военнослужащий уже вернулся на службу.

Военнослужащие проходили лечение в Ираке или в военных медицинских центрах, включая Региональный медицинский центр Ландштуль в Германии, крупнейший военный госпиталь США за пределами континентальной части страны.


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