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Убийства в Мигдаль: `Не было никаких признаков` 29.01 09:23   MIGnews.com

Убийства в Мигдаль: "Не было никаких признаков"

Полиция потребовала продлить срок предварительного содержания под стражей 28-летнего жителя Мигдаль Надава Села, подозреваемого в убийстве жены Дор и трех детей - Биньямина и Йосефа Села и Нахмана Бен Атийя.

Нахман Бен Атийя был приглашен на обед в семью Села. Его брат, Натан, сумел сбежать от убийцы, выпрыгнув в окно. После этого он притворился мертвым. Натан госпитализирован в медицинском центра Рамбам, Хайфа.

Друг семьи, Йосеф Гино заявил в интервью израильскому радио: “Ничего, совершенно ничего непонятно. Как он до такого дошел? Теперь его называть убийцей детей? Но это то, что он сделал - и я просто не могу это понять - не было никаких признаков. Есть непостижимые вещи”.
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