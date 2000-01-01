29.01 08:02 MIGnews.com

Проклятое место: Жители Мигдаль в шоке

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Жители поселения Мигдаль, близ Тверии, не могут прийти в себя после известия о жестоком убийстве матери и трех детей в субботу, 28 января.28-летний житель Мигдаль, Надав Села, зарезал 23-летнюю жену, Дор, двух детей (двух и трех лет от роду) и восьмилетнего соседского мальчика.Надав был задержан в день убийства. Свидетели задержания говорят, что он вел себя мирно и попросил прощения. Очевидцы говорят, что непонятно, за что он просил прощения.Адвокат Шай Аруси, представляющий интересы семьи убитого соседского мальчика заявил в интервью газете Маарив: “Чета Села были очень приятными людьми. Речь идет о бреславских хасидах. Ничто не предвещало такого конца”.Один из соседей Села говорит: “Я знаком с подозреваемым в убийстве. Он приятный человек, но курил столько марихуаны, что у него просто башню снесло”.В Мигдаль никому неизвестно о проблемах в семье Села, угрозах или физическом насилии. Один из жителей говорит: “Это - как гром среди ясного неба. Это убийство запятнало все поселение. Это случилось полтора месяца после убийства Таила Нагар. У нас такое чувство, будто кто-то проклял деревню. Никогда ничего здесь не происходило - а тут одно убийство за другим, да еще такие брутальные”.Один из родственников подозреваемого в убийстве говорит: “Это началось с убийства матери и детей, но закончится совершенно по-другому. Целые семьи будут разрушены и покинут поселение”.