В Техасе сожгли мечеть после запрета на въезд мусульман
Настроенные против мусульман граждане США незамедлительно отреагировали на изданный президентом Дональдом Трампом запрет въезда на территорию страны граждан семи мусульманских стран – Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.
Спустя всего несколько часов после подписания указа в городе Виктория, штат Техас, сгорела дотла мечеть. Как отмечает Mirror, Исламский центр Виктории и ранее становился целью вандалов, но на этот раз все оказалось гораздо хуже.
Начальник городской пожарной службы Том Леглер просит у специализированных органов помощи в расследовании причин пожара. А директора центр Шахида Хашми просили не спекулировать на счет версий возгорания до оглашения результатов расследований.
"У нас нет ни наводок, ни прямой информации о том, с чего мог начаться пожар и что именно стало его причиной. Поэтому я уверен, что пройдет не менее нескольких дней, прежде чем нам дадут какие-либо ответы", - говорит Хашми.
О пожаре в службу спасения сообщили в 2 часа утра по местному времени. При этом, по словам имама, сигнализация перед возгоранием не сработала, а двери в помещение мечети остались заперты, однако за неделю до происшествия, ночью 21 января, кто-то вломился в помещение и вынес некоторую электронику, включая ноутбуки.
"Когда случилось 9/11 мы все были вместе – мусульмане и немусульмане. Конечно же, мы отстроимся", - говорит Хашми.
В его словах сомневаться не приходится – в интернете стартовала кампания по сбору средств на восстановления здания мечети, где всего за день более 11 тысяч человек пожертвовали 511 тысяч долларов из необходимых 850 тысяч. Кроме того, небезразличные жители города уже предложили прихожанам исламского центра помещение, где они бы могли справлять молитвы.