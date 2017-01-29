29.01 16:28 MIGnews.com

Мать раненого в Мигдаль: не было ничего подозрительного

אמו של נתן עתיה, שנדקר ביישוב מגדל: "לא היה שום דבר מחשיד בדוקר" pic.twitter.com/nnZiFbGxLF — חדשות 10 (@news10) January 29, 2017

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