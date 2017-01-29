Мать раненого в Мигдаль: не было ничего подозрительного

Мать, Ора Атия, сказала, что Натану зашили раны, и он сегодня выписан из больницы Рамбам.
Брат Натана, Нахман, убит - вместе с 23-летней Дор Карасенти и двумя ее малолетними детьми.
Ора Атия сказала: “Останутся шрамы. Будем надеяться на то, что Господь излечит его душу”. О своем убитом ребенке она сказала: "Он - святой. Сейчас он вместе с ангелами. Хороший мальчик, и таким останется навсегда.. Не грешил и никогда не согрешит".
О соседе, пригласившем ее детей на обед в Шабат, и зарезавшем ее сына она сказала: “Не было ничего подозрительного”.