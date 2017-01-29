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Мать раненого в Мигдаль: не было ничего подозрительного 29.01 16:28   MIGnews.com

Мать раненого в Мигдаль: не было ничего подозрительного

Мать выжившего в результате вчерашней бойни в поселении Мигдаль 10-летнего мальчика, Натана Атия, дала интервью израильскому ТВ.




Мать, Ора Атия, сказала, что Натану зашили раны, и он сегодня выписан из больницы Рамбам.

Брат Натана, Нахман, убит - вместе с 23-летней Дор Карасенти и двумя ее малолетними детьми.

Ора Атия сказала: “Останутся шрамы. Будем надеяться на то, что Господь излечит его душу”. О своем убитом ребенке она сказала: "Он - святой. Сейчас он вместе с ангелами. Хороший мальчик, и таким останется навсегда.. Не грешил и никогда не согрешит".

О соседе, пригласившем ее детей на обед в Шабат, и зарезавшем ее сына она сказала: “Не было ничего подозрительного”.
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