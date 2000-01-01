29.01 13:41 MIGnews.com

Родители убитой в Мигдаль: все было спланировано заранее

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Родители 23-летней Дор Карсанти, убитой 28 января в Мигдаль вместе с двумя ее малолетними детьми и соседским ребенком уверены в том, что убийство было спланировано заранее.Родители уверены в том, что убийство не было случайным.Мать Дор рассказывает: “Она никому не позволяла заниматься детьми, даже в садик их не отдавала. Она говорила, что лучше нее о детях никто не позаботится. Она также заботилась о своем муже, и называла его не иначе, как “мой святой”. Она хотела, чтобы ничто не мешало ему изучать Тору. Она занималась двумя детьми с утра до ночи - и у него было время для занятий. Я уверена на миллион процентов - он планировал убийство”.