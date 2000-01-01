30.01 00:41 MIGnews.com
Женщина, бросившаяся под поезд в метро, скончалась
Женщина, накануне бросившаяся под поезд на станции московского метро "Молодежная", умерла в больнице, сообщил РИА Новости
источник в правоохранительных органах.
Ребенок остается в коме, добавил собеседник агентства.
Инцидент произошел накануне днем. На станции "Молодежная" женщина с девятилетней девочкой упали на рельсы. Пострадавших доставили на вертолете в больницы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.
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