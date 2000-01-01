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Женщина, бросившаяся под поезд в метро, скончалась 30.01 00:41   MIGnews.com

Женщина, бросившаяся под поезд в метро, скончалась

Женщина, накануне бросившаяся под поезд на станции московского метро "Молодежная", умерла в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ребенок остается в коме, добавил собеседник агентства.

Инцидент произошел накануне днем. На станции "Молодежная" женщина с девятилетней девочкой упали на рельсы. Пострадавших доставили на вертолете в больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.
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