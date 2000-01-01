29.01 12:24 MIGnews.com

Убийца в Мигдаль просит прощения у Господа

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Убийца жены и трех детей из Мигдаль предстал перед лицом окружного судьи Нацерета.Убийца заявил: “Я прошу прощения у Господа”.Суд принял решение о продлении содержания под стражей подозреваемого на срок 11 дней.Суд издал ордер о запрете публикации информации о ходе расследования.адвокат Эрез Москович, представляющий интересы обвиняемого, заявил: “Это - трагедия. Суд постановил, что подозреваемый должен пройти проверку у психиатра”.