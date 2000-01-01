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Убийца в Мигдаль просит прощения у Господа 29.01 12:24   MIGnews.com

Убийца в Мигдаль просит прощения у Господа

Убийца жены и трех детей из Мигдаль предстал перед лицом окружного судьи Нацерета.

Убийца заявил: “Я прошу прощения у Господа”.

Суд принял решение о продлении содержания под стражей подозреваемого на срок 11 дней.

Суд издал ордер о запрете публикации информации о ходе расследования.

адвокат Эрез Москович, представляющий интересы обвиняемого, заявил: “Это - трагедия. Суд постановил, что подозреваемый должен пройти проверку у психиатра”.
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