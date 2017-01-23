29.01 05:11 MIGnews.com

Туристы зафотографировали дельфиненка насмерть

Otra vez mataron a un delfín en San Bernardo. Sacaron al animal del mar para sacarse fotos. pic.twitter.com/4qzYnWvKiH — C5N (@C5N) January 23, 2017

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В Аргентине дельфиненок умер после того, как толпа туристов достала его из воды и принялась фотографировать, передает The Independent. Издание также обнародовало видео, на котором запечатлено маленькое млекопитающее."Он был маленький и подплыл очень близко к берегу. Они могли помочь ему вернуться в море, поскольку тот еще дышал. Однако вместо этого они принялись в ним фотографироваться", - цитирует издание слова очевидца.Также источник подчеркнул в комментарии C5N news, что туристы заявили о том, что животное уже было мертво.