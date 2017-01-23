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Туристы зафотографировали дельфиненка насмерть 29.01 05:11   MIGnews.com

Туристы зафотографировали дельфиненка насмерть

В Аргентине дельфиненок умер после того, как толпа туристов достала его из воды и принялась фотографировать, передает The Independent. Издание также обнародовало видео, на котором запечатлено маленькое млекопитающее.




"Он был маленький и подплыл очень близко к берегу. Они могли помочь ему вернуться в море, поскольку тот еще дышал. Однако вместо этого они принялись в ним фотографироваться", - цитирует издание слова очевидца.

Также источник подчеркнул в комментарии C5N news, что туристы заявили о том, что животное уже было мертво.
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