Туристы зафотографировали дельфиненка насмерть

В Аргентине дельфиненок умер после того, как толпа туристов достала его из воды и принялась фотографировать, передает The Independent. Издание также обнародовало видео, на котором запечатлено маленькое млекопитающее.
"Он был маленький и подплыл очень близко к берегу. Они могли помочь ему вернуться в море, поскольку тот еще дышал. Однако вместо этого они принялись в ним фотографироваться", - цитирует издание слова очевидца.
Также источник подчеркнул в комментарии C5N news, что туристы заявили о том, что животное уже было мертво.