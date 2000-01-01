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В Иерусалиме объявлена забастовка | Фото: Thinkstock29.01 10:06   MIGnews.com

В Иерусалиме объявлена забастовка

Муниципалитет Иерусалима объявил забастовку. Жителям столицы не будут предоставляться услуги государственных и муниципальных учреждений.

Причиной забастовки является задержка с переводом денежных средств муниципалитету министерством финансов.

Из-за запланированных протестов в Иерусалиме будут перекрыты улицы Каплан, Зусман и Рупин.

Школы и образовательные учреждения будут работать в обычном режиме.

Ранее в ходе переговоров с министром финансов была достигнута договоренность о том, что Иерусалиму в этом году переведут 800 миллионов шекелей. Город утверждает, что это обещание не выполнено.
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