29.01 10:06 MIGnews.com

В Иерусалиме объявлена забастовка

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Муниципалитет Иерусалима объявил забастовку. Жителям столицы не будут предоставляться услуги государственных и муниципальных учреждений.Причиной забастовки является задержка с переводом денежных средств муниципалитету министерством финансов.Из-за запланированных протестов в Иерусалиме будут перекрыты улицы Каплан, Зусман и Рупин.Школы и образовательные учреждения будут работать в обычном режиме.Ранее в ходе переговоров с министром финансов была достигнута договоренность о том, что Иерусалиму в этом году переведут 800 миллионов шекелей. Город утверждает, что это обещание не выполнено.