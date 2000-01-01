28.12 10:25 MIGnews.com

Авиакатастрофа в Казахстане: пассажир рассказал подробности

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Пассажиры рухнувшего в Казахстане авиалайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air пожаловались, что вынуждены были сами связываться с экстренными службами и аэропортом, сотрудники которого на момент катастрофы даже не были о ней в курсе.Об этом рассказал алматинец Евгений Кульгавый, летевший на злополучном рейсе в интервью местному изданию Tengrinews.kz." Где-то через 15-20 минут после падения какая-то женщина дозвонилась в аэропорт. Но там даже были не в курсе, что самолет разбился. Ей сообщили, что самолет просто пропал с радаров. Перед этим я сам звонил в скорую помощь. Набрал 103, попал почему-то в областную. Они тоже ничего не знают, в шоке были", - рассказал пассажир самолета.По его словам, самолет взлетел с небольшим опозданием и достаточно долго набирал скорость перед взлетом, что показалось Кульгавому странным."Мы взлетели с опозданием на минут пять-десять. Мне показалось, что самолет очень долго разгоняется. Когда начался отрыв от земли, был сильный удар. Было такое ощущение, что он зацепился или за взлетную полосу, или за забор какой-то. Нас подкинуло вверх, потом был удар об землю, самолет еще раз подкинуло вверх и опять ударило об землю", - добавил выживший.Он также отметил, что самолет начало сильно раскачивать из стороны в сторону, а после приземления один из аварийных выходов из самолета открыть не удалось.