Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











На Гавайях нашли обломки пропавшего без вести вертолета | Фото:28.12 09:29   MIGnews.com

На Гавайях нашли обломки пропавшего без вести вертолета

Спасатели обнаружили обломки вертолета на острове Кауаи (Гавайи), который пропал без вести еще в четверг, 26 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Кроме того, найдены останки шестерых из семи человек, которые были на борту воздушного судна. Поиски пришлось прекратить до того, как удалось обнаружить тело последнего пассажира вертолета, так как резко осложнились погодные условия.

По предварительным данным, когда вертолет пропал с радаров в конце туристического полета над знаменитым побережьем острова На-Пали, он упал в отдаленном районе пересеченной местности.

Вертолет эксплуатировал туроператор Safari Helicopters, а на борту находились шесть пассажиров, включая двоих детей, и пилот, сообщил начальник пожарного батальона Кауаи Соломон Канохо. По словам властей, имена погибших не будут разглашены до тех пор, пока родственники жертв не будут уведомлены о случившемся.

Спасатели прекратили поисковые работы из-за тумана и плохой видимости, но операция должна возобновиться на рассвете субботы, 28 декабря.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:28
Нетаниягу затащил журналиста в коридор крича "это позор!"  
10:25
Авиакатастрофа в Казахстане: пассажир рассказал подробности
09:58
Курение оказалось вредно еще и для зрения
09:06
Террористы ISIS казнили пленных христиан в Нигерии
08:38
"Черный ящик" с казахского авиалайнера расшифруют в Москве
08:23
Медики подсказали, как не поправиться в период праздников
07:10
Посла Ирана вызвали в Париж из-за арестованных ученых
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:55
Ученые связали рак с физической активностью
04:38
В Италии разрешили выращивать коноплю на дому
02:06
Ливия: армия Хафтара контролирует старый аэропорт Триполи
23:51
Мадонна отменила выступление из-за "неописуемой боли"
22:27
Клип группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube  
22:00
Ликуд: Ганц – лицемер
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus