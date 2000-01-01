28.12 09:29 MIGnews.com

На Гавайях нашли обломки пропавшего без вести вертолета

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Спасатели обнаружили обломки вертолета на острове Кауаи (Гавайи), который пропал без вести еще в четверг, 26 декабря.Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.Кроме того, найдены останки шестерых из семи человек, которые были на борту воздушного судна. Поиски пришлось прекратить до того, как удалось обнаружить тело последнего пассажира вертолета, так как резко осложнились погодные условия.По предварительным данным, когда вертолет пропал с радаров в конце туристического полета над знаменитым побережьем острова На-Пали, он упал в отдаленном районе пересеченной местности.Вертолет эксплуатировал туроператор Safari Helicopters, а на борту находились шесть пассажиров, включая двоих детей, и пилот, сообщил начальник пожарного батальона Кауаи Соломон Канохо. По словам властей, имена погибших не будут разглашены до тех пор, пока родственники жертв не будут уведомлены о случившемся.Спасатели прекратили поисковые работы из-за тумана и плохой видимости, но операция должна возобновиться на рассвете субботы, 28 декабря.