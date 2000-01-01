28.12 09:06 MIGnews.com

Террористы ISIS казнили пленных христиан в Нигерии

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Боевики террористической организации "Исламское государство" обезглавили десятерых христиан, находившихся у них в плену.Соответствующее видео с подписями на арабском языке боевики разместили на следующий день после католического рождества, 26 декабря, сообщает Reuters.На кадрах видно, как мужчины в бежевой форме и черных масках обезглавливают пленников со связанными глазами. Одиннадцатого человека боевики застрелили. Террористы объяснили свои зверства местью за смерть своего главаря Абу Бакра аль-Багдади и его представителя.Заложники были захвачены в Майдугури и Даматуру в северо-восточном штате Борно в Нигерии. В этом регионе боевики в течение многих лет боролись за создание отдельного исламистского государства.