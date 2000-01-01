Террористы ISIS казнили пленных христиан в Нигерии
Боевики террористической организации "Исламское государство" обезглавили десятерых христиан, находившихся у них в плену.
Соответствующее видео с подписями на арабском языке боевики разместили на следующий день после католического рождества, 26 декабря, сообщает Reuters.
На кадрах видно, как мужчины в бежевой форме и черных масках обезглавливают пленников со связанными глазами. Одиннадцатого человека боевики застрелили. Террористы объяснили свои зверства местью за смерть своего главаря Абу Бакра аль-Багдади и его представителя.
Заложники были захвачены в Майдугури и Даматуру в северо-восточном штате Борно в Нигерии. В этом регионе боевики в течение многих лет боролись за создание отдельного исламистского государства.