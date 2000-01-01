Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Террористы ISIS казнили пленных христиан в Нигерии | Фото:28.12 09:06   MIGnews.com

Террористы ISIS казнили пленных христиан в Нигерии

Боевики террористической организации "Исламское государство" обезглавили десятерых христиан, находившихся у них в плену.

Соответствующее видео с подписями на арабском языке боевики разместили на следующий день после католического рождества, 26 декабря, сообщает Reuters.

На кадрах видно, как мужчины в бежевой форме и черных масках обезглавливают пленников со связанными глазами. Одиннадцатого человека боевики застрелили. Террористы объяснили свои зверства местью за смерть своего главаря Абу Бакра аль-Багдади и его представителя.

Заложники были захвачены в Майдугури и Даматуру в северо-восточном штате Борно в Нигерии. В этом регионе боевики в течение многих лет боролись за создание отдельного исламистского государства.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:28
Нетаниягу затащил журналиста в коридор крича "это позор!"  
10:25
Авиакатастрофа в Казахстане: пассажир рассказал подробности
09:58
Курение оказалось вредно еще и для зрения
09:29
На Гавайях нашли обломки пропавшего без вести вертолета
08:38
"Черный ящик" с казахского авиалайнера расшифруют в Москве
08:23
Медики подсказали, как не поправиться в период праздников
07:10
Посла Ирана вызвали в Париж из-за арестованных ученых
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:55
Ученые связали рак с физической активностью
04:38
В Италии разрешили выращивать коноплю на дому
02:06
Ливия: армия Хафтара контролирует старый аэропорт Триполи
23:51
Мадонна отменила выступление из-за "неописуемой боли"
22:27
Клип группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube  
22:00
Ликуд: Ганц – лицемер
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus