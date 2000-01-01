28.12 08:38 MIGnews.com

"Черный ящик" с казахского авиалайнера расшифруют в Москве

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Бортовой самописец авиалайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося накануне в Казахстане, доставят в Москву для дешифровки.Об этом сообщил казахский вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.По его словам, в субботу, 28 декабря, в Алматы прилетит эксперт Межгосударственного авиационного комитета, который и заберет "черный ящик" для изучения.Лайнер авиакомпании Bek Air рухнул на жилые дома утром 27 декабря во время взлета из аэропорта Алма-Аты. По предварительной информации, катастрофа произошла в результате отказа двигателя. Ранее в качестве приоритетной версии крушения правоохранительные органы назвали техническую неисправность и ошибку пилотов.По данным МВД страны, 12 человек погибли и 49 пострадали. После авиакатастрофы в Казахстане запретили полеты пассажирских лайнеров Fokker-100 до выяснения причин катастрофы. Весь авиапарк компании Bek Air, чей самолет потерпел крушение, состоит именно из таких лайнеров.