28.12 18:31 MIGnews.com

В Японии обнаружили загадочную лодку с телами пяти человек

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Японская полиция обнаружила останки пяти человек в деревянной лодке, которая шла предположительно из Северной Кореи.Об этом сообщил представитель береговой охраны в субботу, 28 декабря.Полиция обнаружила лодку около 9:30 утра на острове Садо, который находится у побережья северо-западной префектуры Японии Ниигата.В ней лежали тела пяти и головы еще двух человек, а также надписи и цифры на корейском.