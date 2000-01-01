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Полиция Япония обнаружила лодку с телами пяти человек | Фото:28.12 18:31   MIGnews.com

В Японии обнаружили загадочную лодку с телами пяти человек

Японская полиция обнаружила останки пяти человек в деревянной лодке, которая шла предположительно из Северной Кореи.

Об этом сообщил представитель береговой охраны в субботу, 28 декабря.

Полиция обнаружила лодку около 9:30 утра на острове Садо, который находится у побережья северо-западной префектуры Японии Ниигата.

В ней лежали тела пяти и головы еще двух человек, а также надписи и цифры на корейском.


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