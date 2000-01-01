28.12 17:26 MIGnews.com

Почти 500 убитых в Ираке во время протестов

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Полуофициальная комиссия по правам человека Ирака заявила, что в Багдаде и южных городах страны было убито не менее 490 протестующих за почти три месяца антиправительственных митингов.С 1 октября Ирак был охвачен протестами, среди причин митингующие называют коррупцию, плохое обслуживание и отсутствие рабочих мест. Массовые восстания вызвали отставку бывшего премьер-министра Аделя Абдул-Махди в конце прошлого месяца.Фейсал Абдулла, член полуофициальной комиссии по правам человека, сказал, что среди почти 500 - 33 активиста, которые были целеноправленно ликвидированы. Более 22 000 получили ранения.56 протестующих остаются без вести пропавшими.Организация Объединенных Наций заявила, что получила достоверные факты об умышленных убийствах, похищениях и произвольных задержаниях, совершенных неизвестными вооруженными людьми, которых называют "ополченцами", "неизвестными третьими сторонами" и "вооруженными образованиями".