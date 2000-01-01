28.12 15:35 MIGnews.com
Возле кладбища в Рамат ха-Шарон нашли труп мужчины
Возле кладбища в центральном городе Рамат ха-Шарон нашли труп мужчины. Об этом сообщает Times of Israel.
Тело было обнаружено в яме возле кладбища с огнестрельными ранениями в верхней части тела.
Жертва, 20 лет, ранее была известна полиции из-за его причастности к ряду насильственных инцидентов, согласно ежедневной газете Haaretz.
В полиции считают, что тело находилось там уже несколько дней.
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