Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Возле кладбища в Рамат ха-Шарон нашли труп мужчины | Фото:28.12 15:35   MIGnews.com

Возле кладбища в Рамат ха-Шарон нашли труп мужчины

Возле кладбища в центральном городе Рамат ха-Шарон нашли труп мужчины. Об этом сообщает Times of Israel.

Тело было обнаружено в яме возле кладбища с огнестрельными ранениями в верхней части тела.

Жертва, 20 лет, ранее была известна полиции из-за его причастности к ряду насильственных инцидентов, согласно ежедневной газете Haaretz.

В полиции считают, что тело находилось там уже несколько дней.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:28
Массовая драка в арабской деревне: ранен мужчина
15:05
Официально: Ибрагимович вернулся в Милан
14:37
Сын Нетаниягу "наехал" на британских дипломатов
14:10
Какие лекарства превращаются в яд в сочетании с алкоголем
13:46
В России заговорили об испытаниях С-500
13:20
Теракт в Могадишо: число жертв продолжает расти
12:55
Террористы в Газе побаиваются точечных ликвидаций
12:33
Медики назвали симптомы рака спинного мозга
12:08
Британцы показали дрона необычной формы  
11:44
Мощный взрыв в Могадишо: десятки жертв
10:25
Авиакатастрофа в Казахстане: пассажир рассказал подробности
09:58
Курение оказалось вредно еще и для зрения
09:29
На Гавайях нашли обломки пропавшего без вести вертолета
09:06
Террористы ISIS казнили пленных христиан в Нигерии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus