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Теракт в Могадишо: число жертв продолжает расти | Фото:28.12 13:20   MIGnews.com

Теракт в Могадишо: число жертв продолжает расти

В результате мощнейшего взрыва заминированного автомобиля в Могадишо во время утреннего часа пик погибли по меньшей мере 73 человека.

Об этом сообщил директор больницы Мадина, доктор Мохаммед Юсуф, сообщает The Times of Israel.

По сообщениям местных властей, взрыв был самым мощным со времен террористического акта в 2017 году, когда в результате подрыва грузовика, начиненного взрывчаткой, погибли сотни человек.

По данным Юсуфа, только в его лечебном заведении находится более 50 пострадавших в результате теракта. В свою очередь мэр Могадишо Омар Мохамуд Мохаммед сообщил, что большинство жертв – студенты различных университетов и другие ученики, возвращающимися на уроки. Кроме того, погибли двое граждан Турции.

"Я видел много трупов, лежащих прямо на земле. Часть погибших – полицейские, но большинство из них были студентами", - сказал очевидец событий Мохаммед Абди Хаким.

Другой очевидец Абдуррахман Юсуф сравнивает взрыв с терактом 2017 года.

"Этот взрыв похож на теракт в 2017 году. Все случилось всего в нескольких шагах от места, где я стоял и меня сбило с ног взрывной волной. Я никогда не видел такого за всю свою жизнь", - сказал свидетель.

Последняя атака вновь вызвала озабоченность мирового сообщества по поводу готовности сомалийского правительства взять на себя ответственность за безопасность страны. В противном случае в страну в ближайшее время может вновь быть введен контингент миротворцев Африканского союза.


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