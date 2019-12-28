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Мощный взрыв в Могадишо: три десятка погибших | Фото:28.12 11:44   MIGnews.com

Мощный взрыв в Могадишо: десятки жертв

Заминированный автомобиль взорвался на оживленном контрольно-пропускном пункте в столице Сомали – Могадишо, в результате чего погибли по меньшей мере 61 человек.

Инцидент произошел утром субботы, 28 декабря, сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя местного правительства Исмаила Мухтара.

По данным чиновника, число жертв, вероятнее всего, возрастет, так как по больницам развезли более 60 пострадавших, часть которых находится в достаточно тяжелом состоянии. Это был один из самых смертоносных терактов в Могадишо за последнее время.

По словам капитана полиции Мохамеда Хуссейна, что взрыв был нанесен в утренний час пик, когда местные жители возвращались на работу после выходных. Среди раненных есть дети и несколько студентов, находившихся в этот момент в автобусе.



Ни одна из местных террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за взрыв, однако боевики Связанные группировки «Аш-Шабаб», являющейся фактически местной ячейкой «Аль-Каиды», часто проводят такие атаки. Боевиков вытеснили из Могадишо несколько лет назад, но они продолжают наносить удары.

В свою очередь медик скорой помощи Абдикадир Абдирахман Хаджи Аден заявил, что число жертв по меньшей мере вдвое больше, чем сообщалось ранее.

"На данный момент мы насчитали 61 убитого и еще 51 раненого. Жертв намного больше, и число погибших обязательно вырастет", - рассказал медик.


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