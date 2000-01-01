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В Индии при сходе с рельсов поезда погибли люди | Фото: Thinkstock28.12 16:15   MIGnews.com

В Индии при сходе с рельсов поезда погибли люди

14 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Индии. В результате погибли минимум два человека, еще 43 получили ранения, передает телеканал NDTV.

Авария произошла около 5.20 по местному времени в 70 км от города Канпур в штате Уттар- Прадеш. Поезд проезжал по мосту через высохший канал, два вагона упали в русло канала.

Отмечается, что восемь пострадавших находятся в критическом состоянии.

Причины происшествия устанавливаются. На месте инцидента работают спасатели.
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