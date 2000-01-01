"Командир, мы падаем". Последние слова пилота

Последние слова пилота перед крушением Ту-154 были обнародованы после расшифровки черного ящика. В кабине знали о том, что падают, но до последнего пытались спасти самолет, экипаж и пассажиров.
После того как спасателям удалось поднять со дна Чёрного моря речевой бортовой самописец с разбившегося Ту-154 Минобороны, эксперты смогли расшифровать запись, хранящуюся на нём. Плёнка, фиксировавшая переговоры экипажа и разговоры внутри кабины, оказалась не повреждена.
— Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!", — рассказал источник.
"Параметрический черный ящик сейчас доставили в Люберцы. Его расшифровка может занять более одного месяца. Пока трудно судить о том, что именно случилось с Ту-154 и почему он упал. Однако эксперты сообщают, что экипаж мог испытываться проблемы со взлетно-посадочной механизацией, поэтому не смог набрать скорость.