28.12 09:50 MIGnews.com

"Командир, мы падаем". Последние слова пилота

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Последние слова пилота перед крушением Ту-154 были обнародованы после расшифровки черного ящика. В кабине знали о том, что падают, но до последнего пытались спасти самолет, экипаж и пассажиров.После того как спасателям удалось поднять со дна Чёрного моря речевой бортовой самописец с разбившегося Ту-154 Минобороны, эксперты смогли расшифровать запись, хранящуюся на нём. Плёнка, фиксировавшая переговоры экипажа и разговоры внутри кабины, оказалась не повреждена.— Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!", — рассказал источник.— ...Скорость 300... (Неразборчиво.)— (Неразборчиво.)— Забрал стойки, командир.— (Неразборчиво.)— Ух, ё-мое!(Звучит резкий сигнал.)— Закрылки, сука, чё за х**ня!— Высотометр!— Нам... (Неразборчиво.)(Звучит сигнал об опасном сближении с землёй.)— (Неразборчиво.)— Командир, мы падаем!"Параметрический черный ящик сейчас доставили в Люберцы. Его расшифровка может занять более одного месяца. Пока трудно судить о том, что именно случилось с Ту-154 и почему он упал. Однако эксперты сообщают, что экипаж мог испытываться проблемы со взлетно-посадочной механизацией, поэтому не смог набрать скорость.