28.12 12:27 MIGnews.com

Причиной смертей в Иркутске стал метанол

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Судмедэкспертиза подтвердила отравление метиловым спиртом у большинства погибших в Иркутской области, передает РИА Новости.По словам пресс-секретаря регионального Минздрава Татьяны Шкурской, 74 человека из 77 скончались от отравления метиловым спиртом, смерть остальных наступила от приема значительной дозы этилового спирта.Метиловый спирт входил в состав косметического средства «Боярышник», которое употребляли люди. В общей сложности в Иркутской области отравились 120 человек. На настоящий момент в больницах остаются 11 пострадавших.Напомним, в регионе действует режим ЧС, запрещена торговля спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для употребления в пищу.