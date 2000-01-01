28.12 10:06 MIGnews.com

В Черном море обнаружено более 1,5 тысяч обломков Ту-154

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Более 1,5 тыс. обломков самолета Ту-154 Минобороны обнаружено на месте крушения в Черном море, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах."Всего за время поисковой операции обнаружено 1547 фрагментов и обломков самолета, примерно треть, 567, поднята на поверхность", — сказал он.Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела еще двух погибших на месте крушения Ту-154 в Черном море.Самолет Министерства обороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию 25 декабря в 5.20 мск и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 м.