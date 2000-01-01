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Сын убитой в Берлине израильтянки зажег городскую менору 28.12 08:42   MIGnews.com

Сын убитой в Берлине израильтянки зажег городскую менору

В память о Далии Эльяким, израильтянке, погибшей в результате теракта, организованного приспешником ISIS на рождественской ярмарке в Берлине, ее сын Ор зажег четвертую ханукальную свечу на центральной городской меноре, которая была установлена около Бранденбургских ворот.

Напомним, что мать Ора Эльякима стала одной из 12 жертв тунисского террориста Аниса Амри, который 19 декабря направил грузовик прямо в толпу посетителей на Брайтшелплац в самом центре немецкой столицы. В прошедшую пятницу она была похоронена в Герцлии. Ее муж, Рами Эльяким, серьезно пострадал в результате атаки, однако усилиями берлинских докторов ныне его жизнь находится вне опасности.

На мероприятии в память о Далии Эльяким, которое состоялось в Берлине вечером во вторник, 27 декабря, присутствовали более полутора тысячи человек. Посетили его также и религиозные лидеры различных конфессий – не только еврейские, но также христианские и мусульманские, - дипломаты и политики.

Ввиду высокой террористической опасности на ежегодной ханукальном мероприятии были значительно усилены меры безопасности.

Раввин Берлина Иегуда Тейхталь назвал церемонию зажжения свеч на центральной меноре в присутствии представителей христианства и мусульманства "способом, которым свет поборет тьму".
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