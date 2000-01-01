28.12 21:08 MIGnews.com

Организация ОБСЕ сообщила о кибератаке

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что ее IT-системы пострадали от атаки хакеров, и назвала это "серьезным инцидентом", который поставил под угрозу информационную безопасность организации.По словам представителя ОБСЕ, об атаке стало известно в начале прошлого месяца."Я не знаю, как долго это продолжалось, но это было очень серьезно", - заявил Би-би-си представитель организации.По его словам, в результате конфиденциальность компьютерной системы ОБСЕ была "скомпрометирована и подвергнута опасности". При этом в организации отказались строить предположения о том, могли ли стоять за атакой российские хакеры.Ранее в среду, 28 декабря, французское издание Le Monde сообщило о кибератаке на ОБСЕ, со ссылкой на анонимного представителя разведки одной из западных стран. Источник высказывал предположения, что за атакой могут стоять российская хакерская группа APT28, известная как Fancy Bear.APT28 уже подозревалась в атаке на французский телеканал TV5, но еще больше известна благодаря утечкам информации о случаях разрешенного употребления допинга спортсменами, которые последовали после обвинений в адрес РФ, пишет Би Би Си.