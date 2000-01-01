28.12 20:36 MIGnews.com

Брюссель: 14-летнего арестовали за изготовление взрывчатки

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Во вторник, 27 декабря, в Брюсселе правоохранительные органы задержали 14-летнего подростка с взрывчатым веществом в рюкзаке, пишет издание DH.Инцидент произошел в городской коммуне Моленбек. Внимание сотрудников полиции привлекли четыре молодых людей, играющих с огнетушителем на строительной площадке. При обыске у одного из подростков в рюкзаке обнаружили материалы для изготовления взрывчатки, а также бутылку с надписью "Аллах акбар".В результате этого, правоохранительные органы также провели обыск в доме 14-летнего. Там полиция обнаружила материалы для изготовления самодельного взрывного устройства. В свою очередь "юный химик" объяснил, что искал инструкции для изготовления взрывчатых устройств, так как является большим фанатом видео и химии.