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flickr 28.12 21:51   MIGnews.com

Charlie Hebdo сделал карикатуру на крушение Ту-154

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем.

Черно-белый рисунок изображает пикирующий самолет. Находящийся в нем военный с нотами в руках произносит звук: "А-а-а". Подпись к карикатуре гласит: "Репертуар военного хора расширяется".

фото из соцсети

Самолет Ту-154 потерпел крушение в минувшее воскресенье, 25 декабря. Воздушное судно направлялось в Сирию. На его борту было 92 человека. В их числе – участники ансамбля имени Александрова.
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