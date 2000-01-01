28.12 21:51 MIGnews.com

Charlie Hebdo сделал карикатуру на крушение Ту-154

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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем.Черно-белый рисунок изображает пикирующий самолет. Находящийся в нем военный с нотами в руках произносит звук: "А-а-а". Подпись к карикатуре гласит: "Репертуар военного хора расширяется".Самолет Ту-154 потерпел крушение в минувшее воскресенье, 25 декабря. Воздушное судно направлялось в Сирию. На его борту было 92 человека. В их числе – участники ансамбля имени Александрова.