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Посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу | Фото: Thinkstock28.12 18:15   MIGnews.com

В Дамаске дважды обстреляно посольство России

Посольство России в Сирии 28 декабря в 13:00 и 13:19 (по московскому времени) вновь подверглось обстрелу террористами, заявили МИД РФ.

"Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", – говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска. Это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов", – отмечается в комментарии.

В ведомстве подчеркивают, что "повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку и быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма".

"Рассматриваем эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита", – заявили в МИД России.
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