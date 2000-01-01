28.12 19:59 MIGnews.com

Эксперт: второй самописец Ту-154 в отличном состоянии

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Второй "черный ящик" разбившегося в Черном море Ту-154, найден в отличном состоянии. Об этом заявил журналистам в эфире телеканала "Россия 24" старший инженер комиссии по расследованию катастрофы Дмитрий Попов.По его словам, по внешний вид ящика неплохой – немного повреждена теплоизоляционная и бронезащита. Ручки у ящика на месте, а это первый признак того, магнитная лента должна быть в отличном состоянии. Если, конечно, не скажется воздействие соленой воды.Попов пояснил, что данный самописец является параметрическим. Он был установлен в хвостовой части самолета.Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. Он направлялся в Сирию. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира. Среди них – восемь военнослужащих, 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных каналов.Накануне стало известно об обнаружении основного бортового самописца самолета. Его доставили в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в Люберцах. Специалисты отметили, что самописец пригоден для расшифровки.