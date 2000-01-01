28.12 17:31 MIGnews.com

Задержан предполагаемый сообщник террориста Аниса Амри

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В Берлине задержали предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, въехавшего на грузовике в толпу на рождественской ярмарке, пишет Spiegel со ссылкой на источники в силовых структурах. Власти арестовали 40-летнего мужчину, который также является выходцем из Туниса.Подозреваемый также проживает в Берлине. В среду, 28 декабря, полиция провела обыск по его месту жительства, а после мужчина был временно взят под арест. Информация о задержании была подтверждена генеральным прокурором.На след сообщника следователи вышли после того как изучили мобильный телефон 24-летнего террориста. В списке контактов был указан 40-летний задержанный. Дальнейший ход расследования указывает на то, что мужчина мог быть причастен в подготовке террористического нападения на берлинской ярмарке.Напомним, что 19 декабря грузовик, за рулем которого был тунисец Анис Амри, протаранил толпу на рождественской ярмарке. В результате теракта погибли 12 человек и более 50 получили ранения. Спустя несколько дней после нападения террорист был ликвидирован правоохранительными органами в Милане.