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Турецкое ТВ: стрельба по офицеру израильского консульства

За две недели до убийства российского посла на открытии выставки в Анкаре, турецкий правительственный телеканал показал женщину, запечатленную на видео в консульстве Израиля в Турции.

В представленном фрагменте запечатлен дипломатический прием, на котором при исполнении служебных обязанностей находятся высокопоставленные дипломаты, среди которых был и сотрудник израильского консульства в Турции и российский дипломат.

В какой-то момент мероприятия неизвестная женщина достает пистолет из сумки и направляет его на израильского дипломата. К счастью, охранники успели пресечь действия. Женщина была ликвидирована прежде, чем она смогла осуществить запланированную атаку на израильтянина. Однако после было обнаружено, что пистолет злоумышленницы был не заряжен.

Напомним, что 19 декабря в Анкаре турецкий офицер застрелил российского посла в Турции на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". Стрелок был убит правоохранительными органами.
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