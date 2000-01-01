28.12 17:05 MIGnews.com

Турецкое ТВ: стрельба по офицеру израильского консульства

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За две недели до убийства российского посла на открытии выставки в Анкаре, турецкий правительственный телеканал показал женщину, запечатленную на видео в консульстве Израиля в Турции.В представленном фрагменте запечатлен дипломатический прием, на котором при исполнении служебных обязанностей находятся высокопоставленные дипломаты, среди которых был и сотрудник израильского консульства в Турции и российский дипломат.В какой-то момент мероприятия неизвестная женщина достает пистолет из сумки и направляет его на израильского дипломата. К счастью, охранники успели пресечь действия. Женщина была ликвидирована прежде, чем она смогла осуществить запланированную атаку на израильтянина. Однако после было обнаружено, что пистолет злоумышленницы был не заряжен.Напомним, что 19 декабря в Анкаре турецкий офицер застрелил российского посла в Турции на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". Стрелок был убит правоохранительными органами.