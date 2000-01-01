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Израильский стартап спас чилийцев от землетрясения | Фото: Thinkstock28.12 16:36   MIGnews.com

Израильский стартап спас чилийцев от землетрясения

При мощном землетрясении в Чили магнитудой 7,6 вероятность гибели множества людей и огромных разрушений была очень велика. Однако благодаря системе оповещения израильской компании eVigilo около 4 тысяч чилийцев были спасены, так как жители были вовремя эвакуированы.

Напомним, что в воскресенье, 25 декабря, на юге у берегов Чили произошло мощное землетрясение. К счастью обошлось без жертв, благодаря приобретенной чилийскими властями технологии израильской стартап-компании eVigilo, разработавшей систему массового оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.

Система eVigilo позволяет осуществлять массовую рассылку смс-сообщений на мобильные телефоны, которые находятся в зоне покрытия определенных антенн сотовой связи.

Оповещение об угрозе производится без привязки к номерам, сообщение получают все мобильные телефоны на определенной местности. Также система способна задействовать для оповещения населения телевидение, радио, стационарные телефоны и сирены.

Эта же технология спасла миллионы жизней жителей Чили в 2014 году. Тогда в апреле в Чили произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2, за которым последовал удар цунами по побережью.
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