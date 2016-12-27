28.12 14:44 MIGnews.com

В канун Нового года в Израиль прилетели 280 олим из Украины

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Во вторник (27.12.2016) в аэропорту Бен-Гурион приземлился очередной рейс Фонда Дружбы с 280 репатриантами из Украины на борту. Среди них 40 детей, самому младшему – меньше года. Самые востребованные города для проживания среди новоприбывших - Хайфа и Бат-Ям.По прилету репатрианты рассказали, что они полны надежд на репатриацию в Израиль, которая позволит им начать жизнь заново в более спокойном и безопасном месте, чем то, из которого они прилетели. Из личных историй репатриантов можно понять, что многих из них, боевые действия, которые проходили на территории Украины, застали врасплох.Олег Малкович репатриировался со своей семьей из "оккупированного террористами Донецка". "Не смотря на то, что в регионе объявлено перемирие, звуки выстрелов и миномётных обстрелов до сих пор раздаются. Самое страшное, что из-за комендантского часа, мы не могли выйти на улицу с 23:00 до 5:00. Кто осмеливался выйти на улицу в эти часы, был арестован на 15 суток. Проблема в том, что нельзя было даже выехать в больницу с больными детьми" – рассказывает Олег и добавляет - "государство Израиль действительно заботиться о своих гражданах, и мы счастливы, что на конец-то здесь".У Нади Плакида онкологическое заболевание. Так как оно было обнаружено этим летом, женщина была прооперирована. На данный момент она почти окончила курс химиотерапии. Тем не менее, она до сих пор нуждается в медицинской помощи, для полного восстановления. "Мы не могли купить необходимые медикаменты в Украине. Надя уже прошла 4 курса химиотерапии, но с неправильными препаратами. Несмотря на то, что Надя серьезно больна, все члены семьи полны оптимизма и готовы начать новую жизнь в Израиле"- говорит Юрий Плакида, муж Нади.В 2016 году около 3500 репатриантов прибыли в Израиль из Украины с помощью Фонда Дружбы. А за последние 2 года, с начала деятельности Фонда в сфере репатриации, более 5000.Ввиду сложного экономического положения репатриантов, Фонд выделяет 1000$ каждому взрослому и 500$ каждому ребенку, финансирует перелет в Израиль, договаривается с местными властями о помощи в процессе абсорбции, нахождения жилья и работы. Все это в дополнение к обычным льготам новых репатриантов от министерства абсорбции.Раввин Йехиэль Экштейн, президент Фонда Дружбы, приветствует прибывших репатриантов и добавляет: "За 2 года Фонд Дружбы проделал колоссальную работу, и мы ей гордимся. Мы находимся на связи с репатриантами, которые прилетели в Израиль с нашей помощью, и мы радуемся достигнутыми ими успехами. Алия была и до сих пор является одним из основных двигателей роста страны, и мы очень рады, что у нас есть возможность внести в это свою лепту. Мы желаем новым репатриантам успеха в их новом пути и счастливого 2017 года".