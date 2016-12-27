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В канун Нового года в Израиль прилетели 280 олим из Украины | Фото: Даниель Бар-он28.12 14:44   MIGnews.com

В канун Нового года в Израиль прилетели 280 олим из Украины

Во вторник (27.12.2016) в аэропорту Бен-Гурион приземлился очередной рейс Фонда Дружбы с 280 репатриантами из Украины на борту. Среди них 40 детей, самому младшему – меньше года. Самые востребованные города для проживания среди новоприбывших - Хайфа и Бат-Ям.

По прилету репатрианты рассказали, что они полны надежд на репатриацию в Израиль, которая позволит им начать жизнь заново в более спокойном и безопасном месте, чем то, из которого они прилетели. Из личных историй репатриантов можно понять, что многих из них, боевые действия, которые проходили на территории Украины, застали врасплох.

В канун Нового года в Израиль прилетели 280 олим из Украины | Фото: Даниель Бар-он

Олег Малкович репатриировался со своей семьей из "оккупированного террористами Донецка". "Не смотря на то, что в регионе объявлено перемирие, звуки выстрелов и миномётных обстрелов до сих пор раздаются. Самое страшное, что из-за комендантского часа, мы не могли выйти на улицу с 23:00 до 5:00. Кто осмеливался выйти на улицу в эти часы, был арестован на 15 суток. Проблема в том, что нельзя было даже выехать в больницу с больными детьми" – рассказывает Олег и добавляет - "государство Израиль действительно заботиться о своих гражданах, и мы счастливы, что на конец-то здесь".

У Нади Плакида онкологическое заболевание. Так как оно было обнаружено этим летом, женщина была прооперирована. На данный момент она почти окончила курс химиотерапии. Тем не менее, она до сих пор нуждается в медицинской помощи, для полного восстановления. "Мы не могли купить необходимые медикаменты в Украине. Надя уже прошла 4 курса химиотерапии, но с неправильными препаратами. Несмотря на то, что Надя серьезно больна, все члены семьи полны оптимизма и готовы начать новую жизнь в Израиле"- говорит Юрий Плакида, муж Нади.

В канун Нового года в Израиль прилетели 280 олим из Украины | Фото: Даниель Бар-он

В 2016 году около 3500 репатриантов прибыли в Израиль из Украины с помощью Фонда Дружбы. А за последние 2 года, с начала деятельности Фонда в сфере репатриации, более 5000.

Ввиду сложного экономического положения репатриантов, Фонд выделяет 1000$ каждому взрослому и 500$ каждому ребенку, финансирует перелет в Израиль, договаривается с местными властями о помощи в процессе абсорбции, нахождения жилья и работы. Все это в дополнение к обычным льготам новых репатриантов от министерства абсорбции.

Раввин Йехиэль Экштейн, президент Фонда Дружбы, приветствует прибывших репатриантов и добавляет: "За 2 года Фонд Дружбы проделал колоссальную работу, и мы ей гордимся. Мы находимся на связи с репатриантами, которые прилетели в Израиль с нашей помощью, и мы радуемся достигнутыми ими успехами. Алия была и до сих пор является одним из основных двигателей роста страны, и мы очень рады, что у нас есть возможность внести в это свою лепту. Мы желаем новым репатриантам успеха в их новом пути и счастливого 2017 года".
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