28.12 13:51 MIGnews.com

Мигранты десятками тысяч добровольно покидают Германию

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За последний год добровольно покинули территорию Германии и отправились на родину 55 тысяч мигрантов, пишет местное издание Sueddeutsche Zeitung, ссылаясь на данные федерального управления по делам беженцам и миграции Германии.Сообщается, что большая часть из покинувших страну мигрантов - это выходцы из Западных Балкан, которым отказали в предоставлении статуса беженца. В противном случае им бы грозила депортация и последующий запрет на въезд в Германию в будущем.Из числа добровольно уехавших 15 тысяч человек оказались выходцами из Албании. Также еще по 5 тысяч человек добровольно вернулись в Сербию, Ирак и Косово.Помимо этого за прошедший год увеличилось число мигрантов из Афганистана, Ирана и Ирака, которые выражали желание и готовность вернуться домой. К примеру, в Афганистан из Германии решили вернуться более 3,2 тысяч человек - это в 10 раз больше, чем год назад.Отчасти рост желающих покинуть Германию связан с тем, что правительство в случае добровольного отъезда выплачивает семьям мигрантов компенсации, включая транспортные расходы.