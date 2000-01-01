Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Десятки тысяч мигрантов добровольно покинули Германию | Фото: tobika/Flickr28.12 13:51   MIGnews.com

Мигранты десятками тысяч добровольно покидают Германию

За последний год добровольно покинули территорию Германии и отправились на родину 55 тысяч мигрантов, пишет местное издание Sueddeutsche Zeitung, ссылаясь на данные федерального управления по делам беженцам и миграции Германии.

Сообщается, что большая часть из покинувших страну мигрантов - это выходцы из Западных Балкан, которым отказали в предоставлении статуса беженца. В противном случае им бы грозила депортация и последующий запрет на въезд в Германию в будущем.

Из числа добровольно уехавших 15 тысяч человек оказались выходцами из Албании. Также еще по 5 тысяч человек добровольно вернулись в Сербию, Ирак и Косово.

Помимо этого за прошедший год увеличилось число мигрантов из Афганистана, Ирана и Ирака, которые выражали желание и готовность вернуться домой. К примеру, в Афганистан из Германии решили вернуться более 3,2 тысяч человек - это в 10 раз больше, чем год назад.

Отчасти рост желающих покинуть Германию связан с тем, что правительство в случае добровольного отъезда выплачивает семьям мигрантов компенсации, включая транспортные расходы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:15
В Индии при сходе с рельсов поезда погибли люди
14:07
"Керри проложит путь к миру"
13:15
Спецслужбы США опасаются беспорядков на инаугурации Трампа
13:08
Зажигательные ханукальные танцы арабов с евреями в Бахрейне  
12:42
Беженцы ЦАДАЛа не забудут предательства Барака в Ливане
12:36
Министр Эрдан назвал выступление Керри "жалким"
12:27
Причиной смертей в Иркутске стал метанол
11:55
За 2016 год ШАБАК предотвратил 400 терактов
11:42
Открыта запись на программы Минпроса для одаренных детей
11:34
Поставки вертолетов в Сирию запрещены
11:11
Внимание, вегетарианцы: соя и тофу влияют на качество спермы
10:43
Хермон открылся для посетителей
10:29
Влиятельный демократ просит Керри оставить Израиль в покое
10:06
В Черном море обнаружено более 1,5 тысяч обломков Ту-154
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus