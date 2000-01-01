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Москва ждет детей из Хайфы 28.12 15:39   MIGnews.com

Москва ждет детей из Хайфы

Группа детей в возрасте от 8 до 13 лет из семей русскоязычных репатриантов, проживающих в Хайфе в районах, наиболее пострадавших от недавних страшных пожаров, в первые дни января 2017 года совершит четырехдневную поездку в столицу России Москву. Они посетят детские новогодние представления в Кремле, в цирке на Цветном бульваре, побывают на катке на Красной площади, прокатятся по самой длинной ледяной горке в парке Сокольники, а также посетят другие праздничные мероприятия.

Все расходы на пребывание в Москве юных израильтян и сопровождающих их родителей взяли на себя общественная организация "Деловая Россия" и группа российских компаний "Эколос". Именно они откликнулись на просьбу председателя Координационного совета соотечественников в Израиле Леонида Литинецкого провести такую гуманитарную акцию для израильских детей.

Москва ждет детей из Хайфы | Фото: AFP

С идеей организовать поездку детям из Хайфы в Москву во время новогодних праздников к председателю КС обратился известный в Хайфе общественный деятель Лазарь Каплун. И эта идея очень быстро нашла свое воплощение благодаря сердечности и пониманию ответственных за свое дело людей, как в Израиле, так и в России.
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