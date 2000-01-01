28.11 10:25 MIGnews.com

НАСА сообщает о поломке всех туалетов на МКС

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В НАСА заявили, что в ни один из туалетов на Международной космической станции (МКС) не работает, астронавты должны использовать "подгузники".Сообщается, что на МКС есть два туалета, оба российского производства - один в американском модуле, а другой в российском. Об этом сообщает Sputnik.По словам командира МКС Луки Пармитано, туалет в американском модуле постоянно сигнализирует о неисправности, а туалет, расположенный в российском модуле заполнен до максимума.Впоследствии инженер Космического центра Хьюстон сообщил командиру МКС Люке Пармитано, что туалет в американском модуле снова работает