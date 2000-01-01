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Мужчина, которого считали убитым, выложил селфи в Facebook | Фото:29.11 05:51   MIGnews.com

Мужчина, которого считали убитым, выложил селфи в Facebook

Мужчина, который четыре года числился убитым, выложил селфи на своей странице в Facebook. Рикардас Пуисиса в последний раз видели четыре года назад, в то время ему было 35 лет. Пуисис, родом из Литвы, работал в Великобритании фермером, когда бесследно исчез.

Попытки полиции разыскать его не увенчались успехом, в связи с чем он считался убитым. Его тело не было найдено. Несмотря на это, полиция даже арестовала подозреваемого, однако затем освободила его ввиду недостаточной доказательной базы.

"В течение последних четырех лет исчезновение Рикардаса было полной загадкой, - сказал один из офицеров. Моя команда провела ряд расследований, однако мы до сих пор не знаем, что с ним произошло."

"Это расследование первоначально началось как расследование пропавшего без вести, однако почти сразу нам стало ясно, что никаких признаков жизни нет, и мы были обеспокоены тем, что Рикардас был убит".

"В начале расследования у нас была информация о том, что Рикардасу был причинен вред, в результате чего один человек был арестован по подозрению в убийстве. Однако не было достаточных доказательств для предъявления обвинения. По сей день мы не нашли его тело и не нашли никаких доказательств того, что он жив, это было до прошлого лета".

Он продолжил: "На его имя была создана учетная запись Facebook, и были опубликованы, как мы предполагаем, его фотографии. Мы пытались установить контакт с человеком, стоящим за этим аккаунтом, но еще предстоит установить, жив ли Рикардас".


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